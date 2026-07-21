Un hombre de identidad y edad desconocidas de momento resultó gravemente lesionado la tarde de este martes en la colisión entre dos motocicletas.

Choque entre motos deja a hombre al borde de la muerte en Potosí, Rivas

El violento encontronazo ocurrió en una calle de Potosí, en el departamento de Rivas, en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades policiales.

En un video que circula en redes sociales se observa cuando el motociclista lesionado es cargado por un grupo de pobladores hacia un vehículo para llevarlo a un hospital.

