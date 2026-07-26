Muere joven universitario en choque frontal en El Pía, Siuna

El joven Eder Manuel Altamirano García perdió la vida la tarde de este sábado al sufrir accidente de tránsito en el sector de la comarca El Pía a 32 kilómetros sobre la vía que conecta los municipios de Siuna y Rosita, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Joven Universitario pierde la vida en accidente de tránsito en Siuna

Preliminarmente se sabe que el joven se transportaba en una moto e impactó frontalmente contra un camión conducido por el productor Mauricio González.

Al lugar se presentaron agentes de Tránsito del Triángulo Minero, para realizar el peritaje y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

El fallecido era originario de la comunidad de Negrowas e hijo del reconocido productor Raúl Altamirano además era estudiante de primer año de la carrera de Zootecnia en la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN); recinto Siuna.