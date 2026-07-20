Wilberto Ramírez Alanís muere ahogado en Poneloya, León

El ciudadano Wilberto Ramírez Alanís de 55 años, se ahogó la tarde de este lunes, tras ser arrastrado mar adentro por una fuerte ola, cuando se daba un chapuzón en el balneario de Poneloya, en el departamento de León.

Doña Gloria María Reyes, dijo a Tu Nueva Radio Ya, que su esposo Wilberto estaba disfrutando de las aguas, y de repente, lo perdió de vista cuando una enorme ola lo atrapó y se lo llevó para dentro.

En cuanto se percata del incidente pide ayuda para socorrerlo, sin embargo, no pudieron hacer nada. “Nosotros llegamos con familiares para disfrutar de un buen momento, sin imaginar la tragedia que nos esperaba”, dijo doña Gloria.

El cuerpo de don Wilberto fue recuperado por miembros de los Bomberos Unidos y entregado a sus familiares, quienes lo trasladaran a su lugar de origen en la comarca Mina La India, en el municipio de Santa Rosa del Peñón, León, para darle el último adiós.

XXX