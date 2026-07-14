Hallan en Boca Escalera a hombre ahogado en río de El Castillo, Río San Juan

La mañana de este martes fue encontrado el cuerpo de Byron Salatiel Espinoza Torrez, de 35 años, quien perdió la vida por sumersión al ser arrastrado por las corrientes de un río en el sector de Boca Escalera, en El Castillo, Río San Juan.

Byron Salatiel Espinoza Torrez

Nuestro colaborador en la zona, José Duarte dijo que el hecho ocurrió a las seis de la tarde del domingo cuando Byron Espinoza intentó cruzar el caudal, que se encontraba crecido debido a las intensas lluvias.

Desde el momento de su desaparición, los familiares de Byron empezaron una intensa búsqueda hasta que el cuerpo fue localizado hoy a orillas del río entre las comunidades de Boca Escalera y Romerón.