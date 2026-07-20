Fallece ahogado en Laguna de Apoyo, Diriá, durante paseo con amigos

Lo que esperaban fuera un día de diversión y relajamiento, se tornó en una fecha trágica para varios amigos, cuando Eduardo Andrés Sánchez, de 32 años, falleció ahogado la mañana de hoy lunes en la Laguna de Apoyo.

Hombre perece ahogado mientras se relajaba en Laguna de Apoyo, Granada

El lamentable suceso ocurrió en el sector de la Islita, en la parte de la laguna correspondiente al municipio de Diriá, en el departamento de Granada.

De acuerdo con los informes, Eduardo Sánchez llegó al lugar en compañía de varios amigos, y a eso de las 10 de la mañana, se metió a bañarse y se hundió en las aguas de la laguna.

Tras la desaparición de Sánchez sus acompañantes dieron la voz de alerta a las autoridades para que les ayudaran en la búsqueda.

Sin embargo, el cuerpo sin vida del infortunado fue rescatado poco después por las mismas personas que lo acompañaban y algunos pobladores.

Eduardo Andrés Sánchez habitaba del colegio Andrés Vega Bolaños tres cuadras al sur en el barrio San José de la ciudad de Masaya, y según sus familiares, ellos desconocían que se andaba bañando en la laguna.

