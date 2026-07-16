Hombre muere arrastrado por un río en Camoapa

El campesino Ramiro García, de unos 34 años, falleció ahogado tras ser arrastrado con su caballo por las corrientes de un río en la comarca Tipilma, en el municipio de Camoapa, departamento de Boaco.

El campesino Ramiro García

De acuerdo con la información preliminar, García salió la tarde del miércoles de la ciudad de Camoapa con destino a una finca ubicada en la comarca Tipilma.

Al llegar al río, el hombre decidió atravesarlo con su bestia a pesar de que estaba crecido, siendo llevado por el fuerte caudal.

Luego de ver que García no había logrado cruzar, personas que estaban en el lugar iniciaron la búsqueda que se extendió hasta la noche, logrando encontrarlo río abajo hasta la mañana de este jueves.