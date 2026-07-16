Adolescente fue asesinado en Jinotega tras discusión por falsa droga

El sujeto Delvin José Castro Duarte, de 18 años, permanece bajo prisión preventiva a la espera de su audiencia inicial tras ser acusado formalmente por el delito de asesinato agravado.

Leyder de Jesús Benavides, de 14 años

La víctima fue Leyder de Jesús Benavides, un adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado con múltiples machetazos en un cafetal de la comunidad El Sardinal No. 2, en Wiwilí, Jinotega.

La acusación de la Fiscalía revela que el crimen se originó por una disputa tras un intercambio fallido.

El pasado 3 de julio, la víctima acordó reunirse con el acusado para entregarle un teléfono celular Samsung Galaxy A16 a cambio de una porción de estupefacientes.

Sin embargo, tras adentrarse en el cafetal para realizar la transacción, el adolescente probó la sustancia y descubrió que lo estaban estafando, ya que no era la droga pactada.

El reclamo de la víctima desató una fuerte discusión que terminó de forma trágica.

Según el Ministerio Público, Castro Duarte atacó a machetazos al menor de edad y posteriormente huyó de la escena.

El cuerpo de la víctima fue localizado en avanzado estado de descomposición tres días después.

Ahora el acusado se encuentra ahora bajo el debido proceso judicial para responder por este violento crimen.