Buscan a dos hombres arrastrados por las corrientes de ríos en Waslala y el Caribe Norte

El ciudadano nicaragüense Jolman Pineda Rayo, se encuentra desaparecido desde ayer en horas de la tarde al ser arrastrado por las aguas del río Coco.

El hecho ocurrió en las cercanías del sector conocido como La Boca, zona de paso y comercio local de Trojes y San Marcos de Colón en honduras con comunidades ribereñas nicaragüenses.

Los informes de la desaparición de Pineda Rayo, la dieron autoridades hondureñas.

Se conoce que Jolman Pineda Rayo, es originario de la comunidad La Estancia, municipio de Jalapa, Nueva Segovia.

Siempre en el Caribe Norte, se reportó la desaparición de don Narciso Eusebio Tercero Matute, de 51 años, en la comunidad los Milagros, municipio de Waslala.

Lugareños informaron que un fuerte aguacero desbordó el río de la zona, y cuando don Narciso intentaba sacar los enseres de su hogar, fue arrastrado por las corrientes.