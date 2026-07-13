Vicente Roque González muere ahogado en río Aguas Calientes, Waslala

Sin vida fue encontrado la mañana de este lunes el señor Vicente Roque González, de unos 68 años, quien murió ahogado, al ser arrastrado por las aguas del Río Aguas Calientes, en Waslala, Caribe Norte.

Señor muere ahogado en el río Aguas Calientes, en Waslala

Cazadores de noticias informaron que don Vicente Roque fue llevado por el caudal cuando intentaba cruzarlo a eso de las seis de la tarde de ayer domingo.

El cuerpo del infortunado fue entregado a los suyos para realizarle sus honras fúnebres.