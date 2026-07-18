Nica fue capturado en Estelí por provocar muerte de enfermera en Estados Unidos

En cumplimiento a una solicitud de la INTERPOL, la Policía Nacional capturó en Estelí a Cristhian Rodríguez, de 34 años, quien era buscado como responsable de un accidente que cobró la vida de una persona en Estados Unidos.

Según la acusación, en el año 2022, bajo efectos de drogas y alcohol, el esteliano se voló un semáforo en rojo con el vehículo que conducía sin tener licencia, provocando el accidente en que murió la enfermera Tracy Harlam, de 47 años.

Después de ser arrestado por el accidente, Rodríguez obtuvo su libertad bajo fianza, lo que aprovechó para huir hacia Nicaragua sin haber concluido el proceso judicial.

La Interpol logró su ubicación luego que Cristhian Rodríguez, conocido como “El Chele Cristian”, publicó reiteradamente por las redes sociales los lugares que frecuentaba por las noches en Estelí.