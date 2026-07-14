Hallan sin vida a nica arrastrado por el río Coco en Jinotega

Tras 24 horas de intensa búsqueda, familiares confirmaron que ayer localizaron sin vida al nicaragüense Jolman Pineda Rayo, quien había desaparecido desde la tarde del domingo al ser arrastrado por las caudalosas aguas del río Coco.

Jolman Pineda Rayo

El hecho ocurrió en el sector conocido como Boca de Español, una zona de paso y comercio local entre San Marcos de Colón, Honduras, y comunidades ribereñas nicaragüenses.

Según sus familiares, el cuerpo fue encontrado en el sector conocido como El Venado, departamento de Jinotega y fronterizo con Honduras, aproximadamente a 25 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez.

Jolman Pineda Rayo era originario de la comunidad La Estancia, de Jalapa, Nueva Segovia, hacia donde sería trasladado su cuerpo para darle cristiana sepultura.