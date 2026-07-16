Desaparece la joven emprendedora Jennifer Priscila López

Un halo de misterio rodea el paradero de la jovencita Jennifer Priscila López Velásquez, de 15 años, quien desapareció de manera misteriosa el pasado lunes en el sector de los semáforos de La Mascota, en Managua.

Jennifer Priscila López Velásquez, de 15 años

De acuerdo con información obtenida por su familia, Jennifer Priscila fue vista por última vez en las instalaciones del cafetín Don Bosco y desde entonces no han podido localizarla ni contactarse con ella.

La muchacha se hizo conocida a principios de este año, cuando en su cuenta de Tik Tok empezó a publicitar su emprendimiento de venta de turrones en los semáforos del antiguo Dancing, en la carretera norte de Managua.

Para esos días se conoció que la muchacha soñaba con celebrar en grande sus quince años de feliz existencia y su madre doña Griselda Velásquez se había dispuesto a ayudarla con las ganancias del emprendimiento.

Sin embargo, al trascender el propósito de la jovencita, diversas personas y negocios decidieron apoyarla para ayudarle a cumplir sus sueños, de celebrar sus quince años con todas las de ley.

Además de ser una hija buena y obediente con su señora madre, Jennifer también era excelencia académica y presidenta del noveno grado del Colegio Otto de la Rocha por lo que su desaparición tiene angustiada a su familia.

Al momento de desaparecer, la joven vestía jeans azul y camisa verde. Doña Griselda Velásquez pidió que, si alguien tiene información sobre su paradero, se lo informe a los celulares: 8789-5598, 8677-4725 o 8287-4754.