Hallan sin vida a cuidador de tumbas en riachuelo de Bilwi

La mañana de este jueves fue encontrado flotando sin vida Romel Centeno Hemblock, en las aguas de un riachuelo ubicado en el barrio San Judas, en la ciudad de Bilwi, Caribe Norte.

Cuidador de tumbas es encontrado sin vida en riachuelo de Bilwi

Romel era conocido cariñosamente en su comunidad bajo el apodo de «Humano», y según personas cercanas, se dedicaba a cuidar tumbas en el cementerio municipal de la localidad.

De acuerdo con los reportes iniciales, Romel fue encontrado boca abajo en el agua y se presume que la causa directa de su muerte fue la sumersión.

Al lugar del hallazgo se movilizaron agentes de la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones y esclarecer con precisión las circunstancias de este suceso.