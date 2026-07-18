Muerte atrapa a jovencitos que se bañaban delante de su mamá en río de Chontales

Los hermanos Keneth Josué y Evedardo Antonio José Rivas Hernández, de 18 años y 20 años, respectivamente, murieron ahogados la mañana de este sábado mientras jugaban en el río El Torno, localizado en la zona D, del municipio de Acoyapa, en el departamento de Chontales.

Nuestro corresponsal en la zona César Ramírez informó que los muchachos eran hijos únicos, estudiantes, habitaban en el municipio El Crucero, en Managua, y habían llegado con su señora madre a darse un chapuzón en el río sin saber nadar, lo que dio lugar a la desgracia.

La madre de los jóvenes dijo que ambos estaban jugando en el caudal y de pronto vio que desaparecieron de su vista por lo que corrió en busca de ayuda, sin embargo, cuando lograron localizarlos y rescatar sus cuerpos ya no presentaban los signos vitales.

Los cuerpos fueron revisados por la doctora Martínez quien confirmó que los infortunados fallecieron a causa de asfixia por sumersión accidental y descartó mano criminal, tras lo cual se procedió a la entrega de los fallecidos a la familia doliente.

Supuestamente, la madre de los hermanos Rivas Hernández es originaria de Acopaya, Chontales, por lo que serán velados en esa localidad.