Miguel Escoto muere ahogado en caño de La Cruz de Río Grande

El ciudadano Miguel Ángel Escoto Masis, de unos 38 años, fue encontrado sin vida la mañana de este jueves en un caño de la comarca Nuevo Batitán, en La Cruz de Río Grande, Caribe Sur.

Encuentran ahogado a hombre en la Cruz de Río Grande

Agentes policiales se desplazaron al lugar junto a un médico del Centro de Salud de San Pedro del Norte, quien realizó la inspección del cuerpo.

De acuerdo con la valoración médica, el fallecido no presentaba signos de violencia, determinándose de manera preliminar que la causa de muerte fue ahogamiento por sumersión.

Testigos indicaron que Miguel Escoto fue visto el martes consumiendo licor y posteriormente caminando por la zona acompañado de otra persona.

Desde ese momento no se volvió a conocer de su paradero hasta el hallazgo de su cuerpo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar en que circunstancias fue a parar al caño en donde se ahogó.