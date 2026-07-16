Vuelco en carretera El Ayote – Santo Domingo deja un lesionado y varias reses muertas

A emergencias de un centro asistencial fue trasladado el conductor del camión ganadero placa CT 21-403 que resultó con golpes leves después de perder el control del pesado vehículo y terminar volcado a un lado de la vía.

Vuelco de camión deja un lesionado y varias reses sin vida en carretera El Ayote – Santo Domingo

El accidente se registró la tarde de este miércoles, en el sector conocido como Los Positos en la salida de El Ayote hacía el municipio de Santo Domingo.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que el camionero de identidad desconocida trasladaba varias reses desde El Ayote hacia Santo Domingo, Chontales, al momento del accidente que dejó varias cachudas muertas.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso movilizaron un equipo al lugar para determinar las causas del accidente que dejó pérdidas materiales.