Joven de 26 años queda lesionado tras explotar llanta en Dolores, Carazo

El joven Carlos Palacios, de 26 años, resultó con diversas lesiones en su cuerpo tras sufrir un accidente de tránsito provocado por el estallido de una llanta de su motocicleta.

Explosión de llanta lesiona a motociclista en Dolores, Carazo

El incidente vial ocurrió a la altura del kilómetro 45 de la Carretera Panamericana Sur, en el tramo que conecta Diriamba con Dolores.

Palacios viajaba en su motocicleta negra, placa CZ 25850, cuando el neumático delantero explotó, lo que provocó que perdiera el control de la moto, impactara contra un objeto fijo y luego cayera sobre el pavimento.

A causa del fuerte golpe, el ciudadano presentó hematomas en la frente, además de golpes y escoriaciones en distintas partes de su cuerpo.

Miembros de la Cruz Blanca Nicaragüense se presentaron rápidamente al lugar del accidente para asistir al lesionado y trasladarlo de urgencia al Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes en la escena para realizar el croquis y determinar las causas exactas del percance.