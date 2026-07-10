Fallece ciudadano atropellado por conductora distraída por usar el celular en Nindirí

En un hospital privado ubicado en la carretera a Masaya, falleció la madrugada de ayer el ciudadano Marlon Ernesto Moraga Vargas, de 38 años, debido a las lesiones que sufrió el pasado sábado al ser atropellado por una camioneta

El hecho ocurrió a eso de las 5 de la mañana en el kilómetro 16 de la carretera a Veracruz, municipio de Nindirí, departamento de Masaya.

El día del accidente el señor Marlon Moraga, había salido de su casa y caminaba rumbo a una parada para abordar un bus que lo llevaría a su centro de labores, cuando fue arrollado por la camioneta placa M 333 748, conducida por la señora Lesterring Alejandra Mena Leiva, de 32 años.

Presuntamente la señora Mena Leiva, mientras conducía recibió una llamada en su celular y al contestar se descuidó momento en que atropelló al señor Moraga Vargas, sufriendo fractura craneal y politraumatismo.

De inmediato Marlon Moraga, fue llevado al centro asistencial donde falleció cinco días después.

El cuerpo fue retirado por forenses y llevado al Instituto de Medicina Legal, para la autopsia y luego se entregado a su familia para las exequias.

En tanto la señora Lesterring Alejandra Mena Leiva, fue retenida para las investigaciones y determinar en un juzgado su responsabilidad en el homicidio imprudente.

