Muere motorizado tras chocar contra camioneta en La Concepción, Masaya

El motociclista Julio César Martínez Guevara, de 40 años, murió la tarde de hoy domingo al estrellarse contra la parte trasera de una camioneta.

Motorizado pierde la vida en violenta colisión en La Concepción, Masaya

El accidente ocurrió en las inmediaciones del Cementerio de San Juan de La Concepción, en el departamento de Masaya, en circunstancias investigadas por agentes de tránsito.

A causa del impacto, el motorizado sufrió una fractura en el cráneo que le causó la muerte cuando era trasladado en una ambulancia de los Bomberos Unidos al hospital de La Concepción.

El ahora occiso habitaba en el barrio El Rodeo, del municipio de La Concepción, departamento de Masaya.