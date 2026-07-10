Rudy Huerta Bravo fallece días después de ser atropellado en Juigalpa

El señor Rudy Huerta Bravo, de 47 años, falleció la mañana de este viernes en el barrio Las Morenitas #2, en la ciudad de Juigalpa, por causas que están siendo investigadas por las autoridades.

Rudy Huerta Bravo, de 47 años

De manera preliminar, se conoció que la víctima habría sufrido un accidente de tránsito días atrás, en horas de la noche, en el barrio 30 de Mayo, y amaneció sin vida en su vivienda situada de Café Iguana una cuadra al Oeste.

Desde el momento del percance vial, Huerta Bravo empezó a presentar fuertes dolores y molestias físicas en el costado derecho de su cuerpo, por lo que sus familiares asocian su deceso al accidente que sufrió.

A la vivienda del fallecido se presentaron agentes de la Policía Nacional junto a un médico forense, quienes revisaron el cuerpo para determinar las causas exactas del fallecimiento.