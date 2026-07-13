Cristian Romero se estrella contra muro en Reparto Schick y sobrevive

Con una herida en la cabeza, golpes y escoriaciones en todo el cuerpo resultó esta madrugada Cristian Romero, al impactar la motocicleta que conducía, contra un muro de la estatua René Schick 20 metros arriba, en el reparto Schick, Managua.

Motociclista vive para contarlo tras estrellarse contra muro en Reparto Schick

El cazador de noticias José Dávila, informo que “Cristian” conducía en completo estado de ebriedad y a exceso de velocidad su motocicleta M 345 468, lo que le hizo perder el control impactando contra el objeto fijo.

Debido a que el lesionado portaba el casco de seguridad, logro salvar la vida, ya que el muro en el que impactó quedo partido en dos y la moto resulto con un pide vía delantero derecho roto.

El lesionado fue traslado por una ambulancia del cuerpo de socorro al hospital Manolo Morales.

En tanto las autoridades policiales de la jefatura de transito realizan las investigaciones.