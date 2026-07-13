Muere motociclista de 32 años al estrellarse en El Viejo, Chinandega
De forma casi inmediata falleció el ciudadano Douglas José Díaz Hernández, de 32 años, al accidentarse en moto en Chinandega, ayer domingo.
Cazadores de noticias informaron que el accidente ocurrió a las cuatro de la tarde en el kilómetro 160 de la carretera entre Aserradores y El Viejo.
Douglas Díaz conducía en estado de ebriedad, a exceso de velocidad y sin casco de protección una moto marca Bajaj, color amarillo, placa CH 87652.
En esas condiciones, el motorizado perdió el control y fue a impactar contra una cuneta, perdiendo la vida a causa de un trauma craneal severo.