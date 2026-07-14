Joven motorizada resulta fracturada al impactar contra muro en Granada

La joven Sonia López López, de 20 años, ingresó a la sala de emergencias del Hospital Amistad Japón Nicaragua tras sufrir un accidente de tránsito en la entrada al barrio Camilo Ortega, en la ciudad de Granada.

La joven perdió el control de la motocicleta que conducía e impactó de frente contra un muro de concreto en el sector antes mencionado.

Técnicos de la Cruz Blanca le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron al centro hospitalario, donde los médicos la ingresaron a la sala de ortopedia de mujeres para programarle una cirugía en la muñeca derecha.