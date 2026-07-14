Bajan 4 muertos y 8 lesionados en accidentes de tránsito en Nicaragua

La Policía Nacional informó que del lunes 6 al domingo 12 de julio de 2026, se registró una disminución en los accidentes de tránsito en comparación con la semana anterior: cuatro personas fallecidas y ocho lesionados menos y disminuyó en 67 las colisiones.

La Comisionada Karen Obando

La Comisionada Karen Obando, Co-Jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, precisó que el período descrito ocurrieron 1,162 colisiones, que dejaron 35 personas lesionadas.

Managua encabezó la lista de departamentos con mayor cantidad de accidentes, seguida de León, Masaya, Estelí, Matagalpa y Chinandega.

Las motocicletas continúan siendo los vehículos más involucrados en los siniestros.

Como parte de las acciones preventivas, la institución realizó regulación del tránsito en los 153 municipios del país, se aplicaron 13mil 189 pruebas de alcoholemia, requisa a 58 vehículos, se detuvo a 775 conductores por manejar sin licencia, y se suspendieron 365 licencias de conducir.

Además, la Policía mantiene controles con alcoholímetros y radares de velocidad, inspecciones mecánicas al transporte público y privado, así como capacitaciones dirigidas a transportistas para fortalecer la seguridad vial.

Finalmente, la comisionada Karen Obando, reiteró el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol ni a exceso de velocidad, usar casco de protección en motocicleta y evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce.

