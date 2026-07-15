Policía captura en Diriomo a prófugo por abigeato y dos ladrones de casas

La Policía Nacional capturó en la entrada de la comarca Palo Quemado, en Diriomo, a Donald Acuña Pavón, de 45 años, quien se encontraba circulado por el delito de abigeato.

Acuña Pavón es señalado de haber sustraído un ternero valorado en 15,000 córdobas de la propiedad de don Julio González García, de 70 años.

El detenido ya se encuentra en las celdas de la estación policial de Diriomo a la espera de su proceso judicial.

Por otra parte, las autoridades lograron la captura de Ramón Leiva Gómez, de 23 años, y Julio Masís Alvarado, de 25 años, quienes la semana pasada ingresaron a robar en una vivienda del barrio Pancasán, en Granada.

Los sujetos sustrajeron varios electrodomésticos de la propiedad de Lesbia Juárez Morales, de 34 años.

Ambos detenidos poseen antecedentes delictivos por robo en diversas modalidades y serán puestos a la orden de las autoridades competentes en las próximas horas.