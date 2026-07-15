Jubilado queda con pie destrozado al ser atropellado en Jinotega

Con el pie izquierdo destrozado quedó el jubilado Bernabé Gómez Meza, de 70 años, al ser atropellado por un motociclista en la ciudad de Jinotega.

El percance vial sucedió frente a la sucursal del FDL en la Ciudad de las Brumas por donde el adulto mayor se dirigía a cobrar su pensión de jubilado.

Testigos dijeron que el señor llegó procedente de la comarca Penquilla y fue impactado por el motorizado cuando se disponía a cruzar la calle.

El lesionado fue trasladado al Hospital Victoria Motta donde diagnosticaron que sufrió luxo fractura expuesta en la tibia izquierda.

Las autoridades policiales se encuentran investigando las circunstancias en que ocurrió el accidente para determinar la responsabilidad de los involucrados.