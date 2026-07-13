Sujeto roba celular a compradora en el Mercado Oriental y queda grabado

Un robo con violencia quedó registrado en las cámaras de seguridad de una tienda del Mercado Oriental, donde un sujeto le arrebató el teléfono celular a una ciudadana mientras realizaba sus compras.

En las imágenes se observa al individuo merodeando a la víctima, simulando hablar por teléfono y vigilando constantemente sus movimientos.

A pesar de que la afectada lucía inquieta y sospechaba de la actitud del hombre, este aprovechó un descuido para quitarle el dispositivo y huir del lugar.

De manera preliminar, el sospechoso ha sido identificado como Antonio Villalobos.

Las autoridades solicitan a la población que, si lo reconoce o ha sido víctima de este sujeto, lo denuncie de inmediato llamando a la línea de emergencia 118 de la Policía Nacional o asistiendo a la delegación más cercana.