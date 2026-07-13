Capturan en Masaya a sospechoso de matar a puñaladas a un hombre

La Policía Nacional capturó al sujeto Elvin Andrés Nicaragua Salinas, de 38 años, señalado como el presunto autor del homicidio de Daniel Aníbal Rivas, de 45 años, ocurrido el pasado viernes 3 de julio en la comarca Valle de la Laguna, Masaya.

Capturado Elvin Andrés Nicaragua Salinas

De acuerdo con las investigaciones policiales, el crimen se originó por rencillas personales.

Nicaragua Salinas discutió con la víctima y luego la agredió con un cuchillo, causándole la muerte.

El examen forense determinó que Rivas falleció a causa de un shock hipovolémico por las heridas de arma blanca.

Tras cometer el delito, el agresor huyó del lugar. Sin embargo, agentes policiales lograron localizarlo y capturarlo el viernes 10 de julio en la comarca Guanacastillo, en el municipio de Nindirí.

El detenido ya fue remitido a las autoridades competentes para iniciar su proceso judicial.