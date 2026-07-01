Conductor resulta lesionado tras vuelco de camión en El Cuá

Cuantiosos daños materiales dejo como saldo el vuelco de un camión cargado de piedras cantera, en la comarca El Golfo, ubicada en El Cuá, Jinotega.

Jinotega falla en frenos provoca vuelco de camión cargado de piedras canteras

El pasado vehículo era conducido por Yerlin Antonio Calderón, quien relató que una falla en los frenos lo hizo perder el control del camión.

En el hecho, salió de la vía y se volcó a orillas de un barranco. En tanto, Yerlin Calderón fue trasladado con múltiples lesiones al hospital de El Cuá.

Siempre en el departamento de Jinotega, el motociclista Santos Centeno Pastrán, de 48 años, resultó con una fractura en la pierna izquierda, al chocar contra una rastra.

El accidente ocurrió en la Cuesta de Wale, en Santa María de Pantasma, donde presuntamente el profesor Santos Centeno, invadió el carril del pesado vehículo.

El lesionado fue trasladado al centro de salud de Pantasma donde será intervenido quirúrgicamente.

Otro accidente ocurrió en la comarca La Laguna número 2, en Granada, donde el motociclista Ismael Ruiz Vargas, de 42 años, resultó con una fractura en la pierna izquierda al estrellarse contra un muro de piedras antera.

El afectado fue trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde relató que un perro callejero se le atravesó en la vía, y para no atropellarlo, realizó una maniobra que casi le cuesta la vida.

