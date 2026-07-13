Motociclista sufre lesiones al pasar directo a un hueco en ENEL Central

Con un trauma craneal moderado, mas policontusiones resultó esta mañana Amaru Misael Rojas Roa, de 24 años, al caer con la moto que conducía a un hueco cerca de los semáforos de Enel Central donde se trabaja en la ampliación de la pista de la Resistencia.

Resulta que por distraído y por la prisa que llevaba, Amaru Misael, no observó el rotulo que le advertía conducir con cuidado, por las obras que se desarrollan pasando directo al agujero, de donde fue rescatado y trasladado al hospital Manolo Morales Peralta.

A este mismo centro asistencial fue llevado Darwin Bernabé Otero, de 26 años, al resultar con un trauma craneal leve, golpes y escoriaciones al sufrir accidente en motocicleta en el kilometro 10.5 de la carretera a Masaya.

En tanto en el hospital falleció Rafael Ricardo Pedroza Centeno, de 42 años, a causa de un tumor cerebral que padecía, residía en el barrio Jonathan González.