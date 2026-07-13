Hombre de 63 años grave tras ser lanzado de un bus en Managua

Con pronósticos reservados de salud fue ingresado el señor Javier Iván Martínez Rizo, de 63 años, en la unidad de terapia intensiva del hospital SERMESA, luego que la tarde de ayer fue lanzado del bus en que se desplazaba como pasajero.

Hombre de 63 años delicado tras ser lanzado desde un bus en Managua

Don Javier viajaba en un bus de la ruta 116 placas M 3868 y al llegar a la parada de la farmacia Marien en Villa Libertad, en Managua, el conductor abrió la puerta trasera y un hombre joven, moreno, de unos 28 años, le pegó una patada en la espalda, cayendo desde lo alto del bus al pavimento.

Al verlo sangrando de la cabeza, oídos y la nariz, buenos samaritanos lo llevaron al hospital Carlos Marx, pero debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado a su clínica médica previsional.

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Por su parte las autoridades del distrito 7 realizan las investigaciones para poder determinar las causas por las cuales el sujeto desconocido atacó a don Javier Iván.

Las autoridades hicieron el llamado a los familiares del señor Javier Iván Martínez Rizo, para que se presenten al distrito 7 de la Policía, ubicada en Villa Venezuela en Managua.