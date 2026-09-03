Vuelco de camioneta deja 7 lesionados, incluyendo un venezolano, en Río San Juan
Con lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo resultó el venezolano Jordin Daniel Reyes Medina, de 41 años, al volcarse la camioneta en la que viajaba junto a otras seis personas.
El accidente ocurrió en departamento de Río San Juan, cuando los afectados transitaban por la finca del Gato Mayen.
Otros lesionados son: Martha Suarez, de 48 años; Migdalia Sevilla, de 42; Greyling López Ochoa, de 19; Juan Luis Jirón, de 18; y la niña Solansh Ramírez Sevilla, de 4 años.
La camioneta era conducida por Rafael Augusto Suarez, de 52 años, quien sufrió lesiones en el rostro. Todos los lesionados fueron trasladados a la unidad de salud más cercana.
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