Improvisada maniobra de aventajamiento le cuesta la vida a motociclista en El Cuá, Jinotega

De forma instantánea perdió la vida el motociclista Efraín Gutiérrez Ruíz de 50 años, al pasarle sobre su humanidad las llantas del autobús de transporte intermunicipal, placa JI 134 conducido por Ersan Asdrúbal Montenegro Herrera.

La tragedia vial se registró la tarde de hoy miércoles, en la comunidad Bocaycito-Empalme Las Olivas jurisdicción del municipio de El Cuá Bocay, Jinotega.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que la tragedia ocurrió cuando Efraín a bordo de su moto placa JI 26-787 trató de aventajar sin la debida precaución la camioneta matrícula M 463-586 conducida por Estanislao Rivera Molina.

“El señor al ver en el intento que se acercaba el bus trató de volver a su carril, no midió bien la distancia y pegó en el lado izquierdo de la camioneta, perdió el control y al caer a la vía le paso la llanta del bus”, relató el testigo.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se