Emergencias del hospital Alemán Nicaragüense falleció el joven Johan Humberto Avellán Nicaragua de 18 años, debido a las graves lesiones que sufrió al derrapar en su motocicleta, tras atravesársele en la vía un perro.

El accidente de tránsito se registró la noche de este miércoles, en una calle del barrio José Dolores Estrada de Managua, por donde Abellán Nicaragua se desplazaba a exceso de velocidad en su moto placa MY 44-326.

En un intento por salvarle la vida, buenos samaritanos lo trasladaron en vehículo particular al hospital, pero falleció.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Avellán Nicaragua se dirigía a comprar un fresco y algo para cenar en la moto que le prestó su hermano Danilo. El infortunado laboraba en Casa Pellas, Acahualinca.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se trasladaron al lugar para indagar mayores detalles.