La insólita historia de «Chicha» en Bluefields: ¡Entró a robar, comió, bebió café y se quedó dormido!

Un presunto delincuente apodado “Chicha” protagonizó un peculiar suceso en el barrio San Mateo, en Bluefields, tras meterse a una vivienda en donde el hambre le ganó y el sueño lo venció, antes de que pudiera robarse algo.

El delincuente apodado «Chicha» fue capturado en Bluefields tras quedarse dormido

Según los dueños de la casa, ellos no estaban, y al entrar a la cocina, el sujeto se sirvió una generosa pana de comida, la acompañó con un buen vaso de café caliente y, para cerrar con broche de oro, se acomodó en un sofá.

La comodidad del mueble hizo su trabajo y «Chicha» cayó en un sueño profundo. Sin embargo, el sujeto olvidó por completo que la casa no era suya y los dueños andaban cerca.

Al encontrarlo roncando a pierna suelta, los propietarios no dudaron en interrumpir su descanso; lo redujeron, lo amarraron y llamaron a la Policía Nacional.

La aventura del sujeto había comenzado horas antes, cuando vecinos del mismo sector lo vieron merodeando y tratando de arrebatarle una tablet a un niño.

Tras la alerta en el barrio, “Chicha” terminó entrando en la vivienda ajena, donde luego de darse el insólito banquete pasó directo a las celdas policiales.

