Capturan a hombre por matar a cuchilladas a otro en el Mercado Israel Lewites

Las autoridades policiales presentaron este martes al sujeto Henry Gabriel Márquez Pérez, de 44 años, quien fue capturado por la muerte a cuchilladas de Pedro José Aburto Bermúdez, de 45 años.

Henry Gabriel Márquez Pérez

De acuerdo con el informe, la tarde del domingo, la Policía fue informada sobre el fallecimiento de Pedro Aburto en el hospital Doctor Fernando Vélez Páiz, tras haber sido agredido cerca del mercado Israel Lewites.

El cuerpo fue examinado por el médico forense del Instituto de Medicina Legal, quien determinó como causa de la muerte taponamiento cardíaco secundario a herida penetrante de tórax producida por arma blanca.

Como resultado de las investigaciones, la Policía determinó que Henry Gabriel Marqués agredió ebrio con un cuchillo en la parte izquierda del tórax a Pedro José Aburto, y después huyó del lugar.

El mismo domingo, a las 7 y media de la noche, la Policía capturó a Henry Gabriel Márquez Pérez en el barrio Macaralí, del Distrito 5, en el municipio de Managua para que responda ante la justicia por el crimen cometido.

