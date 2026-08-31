4 jóvenes escapan de la muerte en vuelco de vehículo en Tasba Pri, Puerto Cabezas

Cuatro jóvenes resultaron lesionados ayer domingo, luego que una camioneta color verde, placa MT 21403, se volcó en la comunidad de San Miguel, territorio indígena de Tasba Pri, en Puerto Cabezas, Caribe Norte.

Cuatro jóvenes lesionados en vuelco en Tasba Pri, Puerto Cabezas

Entre los lesionados están Gerson González Ruiz, de Mulukukú; y Franklin José Alaníz Vargas y Deymer Joeck Dávila Muñoz, ambos originarios de Sumubila, todos de 17 años.

El cuarto afectado es Jeyson Antonio Jarquín González, de 19 años, originario de la comunidad El Progreso, quien fue trasladado inconsciente al hospital Nuevo Amanecer, de Bilwi, para recibir atención médica especializada.

Agentes policiales se presentaron al sitio del accidente para investigar las causas que provocaron el vuelco del vehículo,

