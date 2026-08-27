Con más leche que una vaca, comerciante recupera cartera robada en Condega

En un afortunado giro de los acontecimientos, la dueña del negocio Plásticos La Gata logró recuperar la cartera y documentos personales que le fueron robados días atrás en su local ubicado en la zona donde funcionó la Ferretería El Esfuerzo, en la calle central de Condega, Estelí.

Comerciante recupera cartera robada con 50 dólares en Condega

La cartera fue encontrada tirado en la vía pública por un ciudadano de buena voluntad que facilitó su devolución.

Sorprendentemente, además de la identificación y papeles personales, en el interior de la cartera aún se encontraban 50 dólares en efectivo que el delincuente no logró ver después de cometer el robo.

La afectada expresó su profundo agradecimiento público hacia la persona que hizo posible el retorno de sus pertenencias.

Entre tanto, las autoridades locales mantienen el llamado a la población para aportar cualquier información que ayude a dar con el paradero del delincuente, quien fue grabado por cámaras de seguridad y hasta el momento continúa sin ser identificado.

