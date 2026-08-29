Jovencita resultó lesionada al accidentarse con camioneta por capear un perro en Rivas

La joven Génesis María Íncer, de 22 años, resultó lesionada la madrugada de este sábado tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito en el sector de Amayo, municipio de Rivas, mientras conducía una camioneta Toyota 4Runner con placas RI 13653

De acuerdo con información extraoficial, el suceso ocurrió a eso de las 4 y media de la madrugada cuando Génesis circulaba de sur a norte y perdió el control del automotor al intentar esquivar un perro que se le atravesó en la carretera.

La maniobra provocó que la camioneta se saliera de la vía e impactara contra unos árboles a la orilla del camino.

Técnicos en emergencias de Cruz Blanca Rivas se presentaron al lugar para prestarle los primeros auxilios a la joven, trasladándola de urgencia al Hospital Gaspar García Laviana, donde recibió atención médica especializada.