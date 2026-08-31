Colisión entre motocicletas deja 3 lesionados en Ticuantepe

Con lesiones de consideración resultaron la noche del domingo Jeffrey Peralta y Marcos Antonio Rodríguez, al impactar de frente un par de motos, de los semáforos 200 metros al norte en el municipio de Ticuantepe.

Ticuantepe: choque de motos deja 3 lesionados y los trasladan al hospital

Cazadores de noticias informaron que Jeffrey Peralta se movilizaba en la motocicleta placa M 44-398, y al realizar un giro hacia la derecha, impactó la moto matrícula M 165-525, conducida por Marcos Antonio Rodríguez.

Rodríguez era acompañado por una joven de identidad desconocida, quien sufrió lesiones leves.

Técnicos en emergencias de la Cruz Blanca les brindaron atención prehospitalaria en el lugar a los lesionados, y luego los trasladaron al hospital Manolo Morales.

Sobre el accidente existen distintas versiones, sin embargo, será la policía de tránsito la que determine la circunstancias en que ocurrió el incidente vial y las responsabilidades del caso.

