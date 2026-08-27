Matagalpino falleció después de vomitar sangre cerca del mercado Mayoreo en Managua

El ciudadano Douglas Antonio Salgado Moreno, de 30 años, fue encontrado sin vida la tarde de este jueves en una calle ubicada detrás del Mercado Mayoreo, en Managua, a la par de un charco de su propia sangre.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la víctima era originaria del municipio de Ciudad Darío, en Matagalpa.

Allegados señalaron que Salgado Moreno llevaba cerca de dos años sumido en una severa adicción al guaro, desencadenada presuntamente tras la ruptura amorosa con su expareja, Rosibel Sánchez Figueroa.

Al momento del hallazgo, el cuerpo del infortunado presentaba indicios de haber sufrido un severo vómito con sangre debido a la ingesta prolongada de licor.

Al sitio se presentaron miembros de la Policía Nacional y peritos del Instituto de Medicina Legal (IML) para realizar el levantamiento del cadáver y determinar las causas exactas de su deceso.