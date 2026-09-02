Nica fallece mientras laboraba en piñal de Costa Rica

El compatriota Iván Taleno Solís falleció la tarde de ayer martes tras sufrir un incidente mientras laboraba en una propiedad agrícola en el sector de Los Chiles, zona fronteriza de Costa Rica con Nicaragua.

Iván Taleno Solís

Según reportes preliminares, el suceso ocurrió a eso de la 1:40 p. m. cuando Taleno Solís realizaba sus tareas cotidianas en una plantación de piña perteneciente a la empresa Tres Amigos.

Hasta el momento, las circunstancias exactas que provocaron su muerte se mantienen bajo investigación y no se han brindado detalles oficiales al respecto.

La trágica noticia ha causado consternación entre familiares, allegados y habitantes de la comarca El Guapinol, en El Castillo, Río San Juan, de donde era originario.

Iván Taleno Solís falleció en Costa Rica

La familia y amigos se encuentran a la espera de la repatriación del cuerpo para realizarle las honras fúnebres en su tierra natal.

