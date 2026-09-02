Autoridades policiales siguen la pista de sujeto que asesinó a Darling Díaz en un hotel de Nueva Guinea

La Policía Nacional mantiene un operativo de búsqueda de Jarvin Ariel Obando Lanzas, de 30 años, principal sospechoso del asesinato de Darling Lisseth Díaz Guevara, de 34 años, cuyo cuerpo fue descubierto el pasado 14 de agosto en la habitación número 30 del Hotel El Madroño, en Nueva Guinea.

Jarvin Ariel Obando Lanzas

El sujeto, quien posee antecedentes penales por amenazas contra la mujer y tenencia ilegal de armas de fuego, continúa prófugo de la justicia.

De acuerdo con las investigaciones policiales, la víctima fue brutalmente golpeada y posteriormente asfixiada con una almohada.

Para ganar tiempo y evadir el cerco policial, Obando pagó varios días de hospedaje adicionales y dejó encendidos tanto el televisor como el abanico de la habitación, simulando que el lugar seguía ocupado y evitar que el personal del establecimiento detectara el crimen de inmediato.

Darling Lisseth Díaz Guevara

Esta maniobra retrasó el hallazgo del cuerpo por varios días, permitiendo que el presunto agresor huyera del municipio antes de que se diera la voz de alarma.

La consternación continúa entre los habitantes de Nueva Guinea, mientras las autoridades mantienen la alerta de búsqueda y los familiares de Darling Lisseth exigen la pronta captura del sospechoso para que responda ante los tribunales por este horrendo crimen.

