Óscar David Alcántara sobrevive choque entre camioneta y volquete en Bilwi

Óscar David Alcántara García y tres personas más sobrevivieron de milagro la mañana de este martes, tras el aparatoso choque de la camioneta en que viajaban contra un camión de volquete conducido por Ramón Bobb Pinner, en un percance que únicamente dejó severos daños materiales.

Choque entre camioneta y volquete deja cuantiosos daños materiales en Bilwi

El accidente de tránsito se registró alrededor de las 5:00 a. m. en el barrio Galilea de Bilwi, Puerto Cabezas, específicamente frente a la subestación de ENATREL.

Según los datos preliminares, el conductor del vehículo pesado habría invadido el carril contrario, provocando el violento impacto contra el automotor menor.

A pesar de la gravedad del choque, los cuatro ocupantes de la camioneta no sufrieron lesiones de consideración ni se reportaron pérdidas humanas.

Agentes de la Especialidad de Tránsito de la Policía Nacional acudieron a la escena para realizar los peritajes correspondientes y determinar las responsabilidades del suceso.