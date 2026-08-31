Motociclista fallece tras sufrir aparatoso accidente en El Sauce

El ciudadano Lester Francisco Laguna Ruiz, de 36 años, falleció en el Hospital Escuela Doctor Óscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA) de León, poco después de ingresar de emergencia tras sufrir un brutal accidente de tránsito la noche de este domingo en la carretera El Sauce–León.

Lester Francisco Laguna Ruiz

De acuerdo con la información preliminar, Laguna Ruiz se desplazaba a bordo de una motocicleta por el sector conocido como el Puente Rochester cuando perdió el control del vehículo.

La maniobra provocó que el motociclista se precipitara desde el puente, impactando fuertemente sobre unas rocas en el lugar.

Pese a los esfuerzos del personal médico en el centro hospitalario leonés para salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la caída, el ciudadano sucumbió a las pocas horas de su ingreso.

