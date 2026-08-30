Velocidad manda al otro mundo a joven motorizado en Juigalpa

Nelson Ariel Reyes, de 19 años, falleció la noche del sábado al accidentarse en motociclista en el kilómetro 137 de la carretera a Juigalpa, en el departamento de Chontales.

Cazadores de Noticias informaron que Nelson se desplazaba en una moto placa CT 39-402, cuando perdió el control debido al exceso de velocidad en que viajaba.

En el hecho, el ahora occiso salió de la vía y sufrió el trágico accidente.

Al momento de la fatalidad, Nelson Ariel Reyes llevaba como pasajero a David Alexander Miranda, de 25 años, quien resultó con lesiones de consideración, por lo cual fue llevado al hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra, de Juigalpa.

