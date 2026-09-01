Más de 1,300 colisiones dejaron 39 lesionados en Nicaragua en una semana

La Policía Nacional informó que durante el período del 24 al domingo 30 de agosto de 2026, se registraron 1,323 colisiones de tránsito, que dejaron 39 personas lesionadas.

Policía Nacional reporta más de mil accidentes de tránsito durante la última semana de Agosto

Los departamentos con mayor ocurrencia de accidentes fueron Managua, con 846 casos; Matagalpa, 83; León, 67; Masaya y Estelí, con 53 cada uno; y Chinandega, con 40.

Las motocicletas fueron los vehículos más involucrados, con 384 casos, seguidas de los automóviles con 327, camionetas con 295, camiones con 134 y buses con 61.

Como parte de las acciones para prevenir accidentes, la Policía Nacional requisó 18,098 vehículos, realizó 7,723 pruebas de alcoholemia, detuvo a 78 conductores por manejar en estado de ebriedad y suspendió 1,434 licencias de conducir. Además, 206 ciudadanos fueron detenidos y sus vehículos ocupados por conducir sin licencia.

Las autoridades también desarrollaron acciones educativas, entre ellas 13,545 charlas de educación vial y seminarios sobre la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida, dirigidos a 16,836 protagonistas.

La Policía Nacional reiteró el llamado a conductores, peatones y pasajeros a no conducir bajo los efectos del alcohol ni a exceso de velocidad, respetar a peatones y ciclistas, utilizar los equipos de protección en motocicleta y evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce.

