Vuelco de bote deja un muerto en el Río Mico, Muelle de los Bueyes

El cuerpo sin vida de don Richard Hooker, de unos 50 años, fue localizado la mañana de ayer domingo cerca del sector conocido como La Batea, en el municipio de Muelle de los Bueyes, Caribe Sur.

El cadáver fue encontrado luego de tres días de intensas labores de búsqueda coordinadas entre las autoridades locales, los bomberos y los pobladores del sector.

La tragedia ocurrió la tarde-noche del pasado jueves 27 de agosto, cuando el bote en el que viajaba Hooker naufragó en las aguas del río Mico.

Según testigos, el sobrepeso en el bote, en el cual se trasladada una motocicleta, sumado a las fuertes corrientes de la zona, provocaron que se diera vuelta.

Aunque el resto de los ocupantes logró salir a flote y salvar sus vidas, el infortunado hombre no corrió la misma suerte.

Don Richard Hooker era originario del municipio de Laguna de Perlas, en el Caribe Sur, y se encontraba en la zona laborando en una finca cuando ocurrió el fatídico accidente acuático.

