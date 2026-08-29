Pescador artesanal murió ahogado en las aguas del Lago Cocibolca

El ciudadano Manuel Lara, de 58 años, falleció por sumersión este sábado en las aguas del lago Cocibolca, luego de un lamentable incidente ocurrido en el sector conocido como Los Cascajos, sobre la carretera que conecta Granada con Malacatoya, a unos 600 metros del puente La Aguja.

Una sobrina dijo que su tío laboraba en la pesca artesanal desde hacía más de 30 años y realizaba sus labores flotando sobre un neumático al momento en que sufrió el trágico percance.

Cada noche iba a lanzar las redes al agua y por la mañana las llegaba a retirar con los peces para la venta y el consumo. Sin embargo, este sábado don Manuel ingresó a las aguas y poco después solo salió flotando el neumático, por lo que presumen que quedó enredado en los trasmallos.

El cuerpo fue rescatado a 300 metros de la costa por efectivos de la Fuerza Naval quienes llegaron a reforzar las labores de búsqueda iniciada por los bomberos, rescatistas y autoridades locales.

Don Manuel Lara habitaba en el barrio El Domingazo, en la ciudad de Granada.