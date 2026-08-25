Juez colombiano deja presos a dos nicas capturados con armas en San Andrés

Un juez colombiano dictó auto de prisión contra los nicaragüenses Edwin Jarquín y Glen Jeron Pondler, tras ser acusados por la Fiscalía de Colombia de transportar y portar armas de fuego y municiones de uso prohibido.

Dejan presos a dos nicas en Colombia tras ser capturados con armas en San Andrés

En la misma causa fueron procesados junto a ellos el costarricense Jeffri Gerardo Dávila Reyes y el jamaiquino Jermaine Roberto Danny Cevy.

La detención de los nicas fue efectuada el pasado 16 de agosto por efectivos de la armada colombiana cerca de Cayo Serrana, en el Archipiélago de San Andrés, cuando alegaron haber quedado a la deriva en su embarcación por una falla mecánica.

Sin embargo, durante la inspección, a los connacionales y sus acompañantes les encontraron armas de fuego y posteriormente, las autoridades localizaron más armamento oculto cerca de la embarcación.

En total, los efectivos militares incautaron dos fusiles, tres pistolas, un revólver y 551 cartuchos de diferentes calibres, además de equipos de navegación como un GPS, una brújula y teléfonos celulares.

La Fiscalía colombiana les imputó formalmente cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones, por lo que los nicaragüenses continuarán presos mientras avanza el proceso penal.

